Kocaeli’de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 14 yıl cezası bulunan şahsın saklandığı adrese jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 1,5 kilogram skunk maddesi ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile düzenledikleri uygulama, denetimlerin yanı sıra operasyonlara da hız kesmeden devam ediyor. Şehir genelinde suçlulara geçit vermeyen jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik yaptığı operasyonlarla da uyuşturucu satıcılarına darbe vuruyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmit ilçesinde uyuşturucu madde ve imal ticareti suçundan 14 yıl cezası bulunan ve aranan H.A. isimli şahsın saklandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 1,5 kilogram skunk maddesi ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait fişekler ele geçirildi.