Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımları, “Haliç Dostluk Kupası” için bu yıl da yarıştı. Rahmi M. Koç Müzesi önünde başlayan ve Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde son bulan 11. Haliç Dostluk Kupası Yarışı’nda Koç Üniversitesi kürek takımı birinci oldu.İSTANBUL (İGFA) - Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımları, “Haliç Dostluk Kupası” için bir kez daha yarıştı.

Bu yıl 11. kez genç sporcuları sporun ve dostluğun etrafında buluşturan Haliç Dostluk Kupası’nda, Koç Üniversitesi kürek takımı birinciliği göğüsleyen takım oldu.

2 bin 100 metrelik parkurda gerçekleşen yarış, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Rahmi M. Koç Müzesi önünde başladı ve Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde sona erdi. Genç sporcular dakikada ortalama 36 kürek çekerek zorlu parkuru tamamladı. Bu yılın kazananı, 7 dakika 50 saniyelik derecesiyle Koç Üniversitesi kürek takımı oldu. Koç Üniversitesi kürek takımında bu yıl antrenör Yalçın Fidancı yönetiminde, dümenci Beyza Ateş ve kürekçiler Burak Erten, Yusuf Kaya, Çağan Dayıoğlu, Muhammed Kaan Hançer, Ozan Demir, Çağlar Dayıoğlu, Salihcan Kahraman ve Arda Berat Çekeceker yarıştı.

Yarışın ardından Cibali Kampüsü’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Koç Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Funda Yağcı Acar, bu yıl 11’incisi düzenlenen Haliç Dostluk Kupası’nın gelenekselleştiğine dikkat çekerek yarışmayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise kazanan ekibi tebrik ederken bir yandan da genç sporcuların tüm bu süreçteki azimli çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “11. Haliç Dostluk Kupası ile hepimizi bu özel günde bir kez daha bir araya getiren Koç Üniversitesi’nin ve Kadir Has Üniversitesi’nin sevgili gençlerine yürekten teşekkür ederim. Her iki takımın sporcuları, her zamanki sportmen ruhlarıyla; disiplin ve uyum içinde çalışmanın çok güzel birer örneğini oluşturdu. Her biriniz bu yarışın kazananısınız. Sizlerin bu kıymetli çabalarınız sayesinde Haliç Dostluk Kupası’nın herkesin imrendiği bir geleneğe dönüştüğüne tanık olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bir kez daha tüm içtenliğimle hepinizi kutluyorum.” dedi.