Yurt genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu başladı.

Ticari araçlarda 1 Aralık itibari ile zorunlu kış lastiği döneminin başlamasına sayılı günler kala, sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Yoğunluğun başladığı lastikçiler diğer araç sürücülerine de uyarılarda bulunarak 7 derecenin altında ki havalarda güvenli sürüş için kış lastiği takılmasının avantajlı olduğunu vurgulayan Lastik Bakım servisi Müdürü Ümit Sel, “Kış şartları yaz şartlarına göre biraz daha zorlu. Sadece lastik olarak bakmamak lazım. Araçlarımızı kışa hazırlamamı gerekiyor. Motor sularımız kesinlikle antifrizli sular ile değiştirilmesi gerekiyor. Kışa girerken antifriz ölçümü yapılması gerekiyor. Aracın bakım zamanı geldiyse filtreleri değiştirilmesi gerekiyor. Cam sularının donmayacak şekilde olması gerekiyor. Cam sileceklerinin değiştirilmesi iyi olur. Kış aylarında araçların ön takımlarının ve frenlerinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Kış lastikleri de güvenli sürüş için en önemli madde. Avrupa’nın bir çok ülkesinde kış aylarında kış lastiği takmak zorunlu. Bu can güvenliği için önemli. Türkiye’de sadece ticari araçlar için kış lastiği zorunlu ama otomobillerde zorunlu değil. Bölgesel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bazı bölgelerde zorunlu. Kış lastiğine geçilmesi için yavaş yavaş başlamak lazım. Resmi tarih 1 aralık ama son güne bırakmadan hazırlık yapmak lazım. Hep söylüyoruz hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman yaz lastiğinin hiç bir hükmü kalmıyor. Yol tutuş özelliği kayboluyor. Buda sürücülerin kaza yapmasına sebebiyet verebiliyor. O yüzden kış lastiğine geçmekte fayda var” ifadelerini kullandı.