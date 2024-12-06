Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, "Opera ve Bale Her Yerde" temasıyla düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali yarın Şırnak’ta başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni hayata geçirdi. Şırnak Valiliği vatandaşları "Şehri-i Nuh Konseri"ne davet etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafında Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla düzenlenecek festival, Türkiye’nin dört bir yanında kültürel zenginlikleri evrensel sanatlarla harmanlayacak.

Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2024-2025 sanat sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak düzenlenecek ve operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere geniş bir yelpazede temsiller sunacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün katılımlarıyla yarın, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda saat 18.00’de, Ankara Devlet Opera ve Balesince seslendirilecek Şehr-i Nuh Konseri müzikseverlere sunulacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilerek kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamak, gençlere ve çocuklara evrensel sanatları tanıtmak ve bu sanatlara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla festival turne programlarında, çocuk ve gençlere çok özel bir yer ayırdı.

Projelerden biri olan ve "Yetenek Her Yerde" sloganıyla gidilecek her şehirde düzenlenecek Genç Yetenek Taraması’nın ilki de yarın Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk katılımı ile yetenek taraması yapılacak.

Sağtürk yönetmenliğinde, Devlet Opera ve Balesi 6 il müdürü ve sanat yönetmeni ile Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sanata gönül vermiş gençlerle buluşarak projeyi başlatacak.

Festivalin son günü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Sahnesi’nde Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce "Sihirli Dünya" isimli çocuk oyunu sahnede olacak. Sihirli sanat dünyasında çocuklara opera, orkestra ve enstrümanlar tanıtılacak. Temsil, sanatçılarla çocukların buluşacağı bir söyleşi ile son bulacak.

Festival, Şırnak’ın ardından 8-10 Aralık’ta Erzincan’da devam edecek.