Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde meyve ağaçlarında zirai don ve hastalık zararlılarıyla ilgili kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, görevli personelin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Bitki sağlığının korunması, don sonrası yapılacak işlemler ve üreticilere yönelik bilgilendirmeler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "tarım sahada" etiketiyle sürdürülebilir tarım için yapılan kontrollerin aralıksız sürdüğü vurgulanarak, çiftçilere yönelik eğitim ve yönlendirme çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı.