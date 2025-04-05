Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Kdz. Ereğli ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla uyuşturucuya bir darbe daha vurdu. Yedi şüpheli, yapılan fiziki takip sonucu yakalanırken, iki farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin titizlikle yürüttüğü aramalarda 755 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve 51 bin 650 TL nakit para bulundu. Operasyon kapsamında R.Y.Ç., N.Ç., R.E., G.A., U.T., İ.B. ve A.F.Ü. isimli şahıslar yakalandı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde R.E., N.Ç., G.A. ve R.Y.Ç. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltında tutulurken, diğer şahıslarla ilgili işlemler sürüyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kesintisiz süreceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, halkın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç odağına karşı kararlılıkla operasyonların sürdürüleceği ifade edildi.