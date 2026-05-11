Zonguldak Defterdarlığı Denetim Ekipleri, hafta sonu il genelindeki erkek ve kadın kuaförleri ile güzellik salonlarında denetimler gerçekleştirdi. Kontrollerde işletmelerin belge düzeni ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımına ilişkin incelemeler yapıldı.

Ekipler, ayrıca kuaför ve güzellik salonlarının hasılat denetimlerini de gerçekleştirdi. Bu denetimlerle işletmelerin gelir beyanlarının doğruluğu araştırıldı.

IBAN bilgileri de incelendi

Denetim Müdürlüğü bünyesinde kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ile çalışanlarının IBAN bilgileri üzerinden yapılan para hareketlerinin de incelendiği belirtildi. Bu incelemelerde, kişisel banka hesaplarındaki para akışının işletme hasılatlarıyla uyumu kontrol edildi.