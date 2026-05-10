Adalet Bakanlığına bağlı Zonguldak Kurumlararası futbol turnuvası Kemal Köksal Stadında oynanan final maçı ile sona erdi. Uzun mücadele sonucunda Zonguldak Adliyesi rakibi Zonguldak Cezaevi'ni penaltılarla yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Zonguldak Adliyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Adalet Bakanlığına bağlı kurumlararası Futbol Turnuvası oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalarla sona erdi. Yaklaşık 1 ay önce 10 takım ile başlayan turnuvanın final gününde Kemal Köksal Stadında ilk olarak üçüncülük için Alaplı Adliyesi ve Devrek Açık Cezaevispor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi 3-3 berabere bitmesi üzerine kazananı belirlemek için penaltı atışlarına gidilen turnuvanın üçüncüsü rakibini penaltı atışlarıyla yenen Alaplı Adliyesi oldu. Oldukça çekişmeli mücadeleye ev sahipliği yapan Alaplı Adliyesi- Devrek Açık Cezaevi maçı sonrası gülen taraf Alaplı Adliyesi olurken platformda üçüncülük yerini aldı.

Turnuvanın final karşılaşmasında ise daha önce iki kez şampiyon olan Zonguldak Adliyesi kupa sayısını üçe çıkarmak için Zonguldak Cezaevi ile karşılaştı. Hiç dinmeyen tempoda başlayan ve aynı şekilde devam eden karşılaşma her iki takımın da rakip ağları 3 kez havalandırması sonucu maçın normal süresi 3-3 berabere bitti. Turnuva şampiyonunu belirlemek için kural gereği penaltı atışlarıyla Zonguldak Adliyesi zorlu mücadele sonrası rakibini yenerek şampiyonluk kupasına uzanmayı başardı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Sümen, Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç'ın yanı sıra Zonguldak ilinde görev yapan Hakimler, Cumhuriyet Savcıları, Avukatlar, adliye personeli ve yakınlarının ilgiyle izlediği turnuva renkli görüntülerle sona erdi.

Turnuvada üçüncü olan Alaplı Adliyesine kupasını ve madalyalarını Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Metin Sümen verirken, ikinci olan Zonguldak Cezaevine ise kupasını ve madalyalarını Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker verdi. Turnuvanın şampiyonuna ise kupasını ve madalyalarını Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan verdi. Kupa töreninde konuşan Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Gökhap Kapağan, turnuvaya katılan tüm takımlara ve emek veren herkese teşekkür ederken, turnuvanın fair play, dostluk ve centilmenlik ortamında gerçekleştiğini ifade etti.