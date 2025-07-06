Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Tepeören köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ziraat alanları ve fındık bahçeleriyle çevrili bölgede 7 dönümlük karaçam ormanı zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tepeören köyünde karaçam ormanında başlayan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile Karadeniz Ereğli ve çevre ilçelerden çok sayıda belediyeye ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının ilerleyişi durduruldu. Alevler, çevredeki ziraat alanları ve fındık bahçelerine yaklaşmadan kontrol altına alındı.

Çevresi ziraat alanlarıyla çevrili, kapalı karaçam ormanında çıkan yangın yaklaşık 7 dönüm arazide etkili oldu. Yangının örtü yangını şeklinde geliştiği, ağaçlarda büyük hasar oluşmadığı ancak toprağın ve genç sürgünlerin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, başlayan soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesinde tedbir amaçlı olarak ekiplerin sabaha kadar nöbet tutacağı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattığı belirtildi.