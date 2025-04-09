Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3’ü sağlık çalışanı 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çaycuma-Bakacakkadı kara yolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan Mehmet E. idaresindeki 67 AU 479 plakalı ambulans, kavşakta Öner G. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte ambulansta bulunan Gözdenur G., Büşra A., Ramazan ve Turgut Aker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Zonguldak ve Çaycuma’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.