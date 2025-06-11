Zonguldak’ta TÜİK verilerine göre örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait 327 kütüphane ile birlikte 9 halk kütüphanesi bulunuyor. Böylece kentteki toplam kütüphane sayısı 336’ya ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda 2023/24 öğretim yılı verilerine göre Zonguldak’ta toplam 327 okul kütüphanesi yer aldı. Bunların 300’ü standart kütüphane, 27’si ise Z kütüphane olarak sınıflandırıldı.

Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 399 bin 539’a ulaştı. Bu kitapların 388 bin 578’i resmi okullarda bulunuyor. Ayrıca süreli yayın sayısı 2 bin 555, CD sayısı 684, DVD sayısı 410 olarak kaydedildi. Okullarda 1.816 afiş atlas, 106 bilgisayar, 56 etkileşimli tahta, 27 satranç masası ve 116 zeka oyunu materyali yer aldı.

Zonguldak’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 9 halk kütüphanesi 2024 yılında 111 bin 693 kişi tarafından kullanıldı. Kayıtlı üye sayısı 51 bin 820 olurken, yıl boyunca 65 bin 440 materyal ödünç verildi.

Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 199 bin 52 olarak açıklandı. Kitapların konularına göre dağılımında en yüksek sayı 103 bin 650 ile "Edebiyat ve retorik" alanında oldu. Sosyal bilimler alanındaki kitap sayısı 37 bin 158, coğrafya ve tarih kitapları 17 bin 209, din kitapları ise 11 bin 600 olarak belirlendi.