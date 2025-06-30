Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından orman yangını risklerine dikkat çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte olası orman yangınlarının önlenmesi için birçok şehirde olduğu gibi Zonguldak’ta bazı tedbirler alındı. Ormanlara giriş, açık alanda ateş yakmak ve kıvılcım çıkaracak tüm faaliyetler yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacak.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayanarak orman yangınları ile mücadele komisyonunun aldığı karar gereği 01.07.2025 - 30.09.2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinlikler vurgulayarak bir dizi yasak ve uyarı paylaştı. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangın tehlikesinin artması nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin kesinlikle yasaklandığı belirtildi. Bu yasak, hem ormanları korumak hem de olası can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla uygulanıyor.

Karar anız yakmayı, bahçe temizliğinde ateş yakmayı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek ve dilek balonu kullanmayı da kapsıyor. Mesire ve piknik yerleri ile orman parkı olarak tabir edilen yerler ise vatandaşların kullanımına açık olacak. Ayrıca kaynak makinesi, spiral gibi kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların kullanılması da yasak kapsamına alındı. Orman parkları haricinde ateş yakılmayacak. Karardan, ormancılık üretim işlerinde çalışanlar ile ikameti gereği orman mahallerinde yaşayanlar muaf tutulacak.

Yetkililer, özellikle doğaya bırakılan cam kırıkları ve sönmemiş sigara izmaritlerinin yangına davetiye çıkardığını hatırlattı. Vatandaşlardan bu konuda daha dikkatli olmaları ve çevreye duyarlı davranmaları istendi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bu tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. Herhangi bir duman veya şüpheli durum görülmesi halinde ise vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaları istendi.