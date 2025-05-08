Erzincan’da Mart ayı içerisinde meydana gelen zirai don zararının ardından çalışmalar sürerken, bahçelerini zirai dona karşı sigorta yaptıran çiftçilerin zararları da inceleniyor.

Erzincan’da geçtiğimiz ay yaşanan ve son yılların en büyük meteorolojik olaylarından birisi olarak kayıtlara geçen zirai don hadisesinin ardından çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler ile TARSİM yetkilileri arazide incelemelerini tamamlamak üzere.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ekipleri, TARSİM eksperleri ile birlikte Erzincan’daki TARSİM sigortalı meyve bahçelerinde ve sigortası bulunmayan, ÇKS sistemine kayıtlı başvuruda bulunan üreticilerin arazilerinde yapılan incelemelerde sona yaklaşıldı.

Gelecek Tarımsız, Tarım Sigortasız Olmaz mottosuyla tarım sektöründe bitkisel ve hayvansal üretimde devlet destekli ürün sigortaları sunan TARSİM, ürünlerini sigorta ettiren çiftçilerin zararlarını karşılıyor. TARSİM Sigortası çiftçilerin ürünlerini yağmur, dolu, kar, fırtına, sel, hortum, yangın, heyelan gibi doğal ya da doğal olmayan yollarla oluşabilecek zararlara karşı çiftçileri ve ürünlerini koruyor. Dolayısıyla Erzincan’da ürünlerine sigorta yaptıran üreticiler uğradıkları zararın oranına göre TARSİM’den gerekli ödemeyi alacaklar.

Mart ayında Erzincan’da yaşanan zirai don afetinin ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını başlatmıştı. Erzincan’da zirai don zararının belirlenmesine yönelik hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşılırken, teknik ekipler Erzincan Merkez ve 8 ilçede başvuruda bulunan çiftçilerin arazilerinde gerekli tespitleri bitirmek için son raporları düzenliyor.