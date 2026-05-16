Ziraat Bankkart, İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen 2026 CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde yarı finalde Polonya'nın Aluron CMC Warta Zaweiercie takımına 3-1 mağlup oldu.
Türk ekibi, yarın TSİ 18.00'de Polonya'nın PGE Projekt Warzawa takımıyla bronz madalya için karşı karşıya gelecek.
Salon: Inalpi Arena - Torino
Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Warta Zaweiercie: Gladyr, Tavares, Russell, Bieniek, Boladz, Kwolek, Popiwczak (L) (Zniszczol, Ensing)
Ziraat Bankkart: Murat, Fornal, Bedirhan, Nimir Abdel-Aziz, Clevenot, Vahit Emre, Berkay (L) (Kooy, Burakhan)
Setler: 25-19, 24-26, 25-19, 25-19
Süre: 82 dakika
Kaynak: İHA