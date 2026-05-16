Ziraat Bankkart, İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen 2026 CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde yarı finalde Polonya'nın Aluron CMC Warta Zaweiercie takımına 3-1 mağlup oldu.

Türk ekibi, yarın TSİ 18.00'de Polonya'nın PGE Projekt Warzawa takımıyla bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

Salon: Inalpi Arena - Torino

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Warta Zaweiercie: Gladyr, Tavares, Russell, Bieniek, Boladz, Kwolek, Popiwczak (L) (Zniszczol, Ensing)

Ziraat Bankkart: Murat, Fornal, Bedirhan, Nimir Abdel-Aziz, Clevenot, Vahit Emre, Berkay (L) (Kooy, Burakhan)

Setler: 25-19, 24-26, 25-19, 25-19

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
İçeriği Görüntüle

Süre: 82 dakika

Kaynak: İHA