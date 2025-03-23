Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullandı.

Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi’ndeki Kadın Sohbet ve Yaşlı Dayanışma Merkezi’nde, eşi Nuray Karalar’la birlikte oy kullanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şunları söyledi: "Haksızlığa boyun eğmeyen, demokrasiye inanan milyonlar olarak, milletin iradesini sandığa yansıtıyoruz. Halkımız haksızlığa tepkisini en demokratik şekilde, sandığa giderek, adeta bir demokrasi şöleni havasında dile getiriyor.

Partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için eşim Nuray Hanım ile oyumuzu kullandık. Hak, hukuk, adalet arayışında olan yurttaşlarımız, Dayanışma Sandığı’na da sahip çıkıyor. Gelin Türkiye’nin aydınlık yarınlarını hep birlikte inşa edelim."