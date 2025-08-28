Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna’ya verdiği destek ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna’ya verdiği destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek, "Ukrayna’ya ve halkımıza verdiğiniz destek için gerçek bir barışın sağlanmasına yardımcı olmak için sürekli hazır ve kararlı olduğunuz için teşekkür ederim. Türkiye tarafından sağlanan tüm yardımlara büyük değer veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve bir sonraki diplomatik adımları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya ile yapılan görüşmelerde tek etkili format olan liderler formatına geçmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki Rusya bundan kaçınıyor ve savaşını sürdürüyor" dedi.

Dün gece Rusya’nın Ukrayna’ya 30’dan fazla füze ve 600 civarında insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, saldırıda çocukların da öldüğünü aktardı. Rusya’nın bir Türk işletmesine, Azerbaycan Büyükelçiliğine, AB Delegasyonuna, British Council’a ve yerleşim bölgelerine saldırdığını ifade eden Zelenskiy, "Bu, Putin’in Ukrayna, ABD ve Avrupalı ortaklarımızın cinayetleri durdurmaya yönelik tüm çabalarına verdiği yanıttır. Bu nedenle yaptırımlar, gümrük vergileri ve siyasi tedbirler yoluyla baskı yapılması gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini de kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Ulusal güvenlik danışmanları şu anda her bir bileşen üzerinde çalışıyorlar ve tüm çerçeve önümüzdeki hafta kağıda dökülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin özellikle Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasına nasıl katkıda bulunabileceğini araştırmak üzere Savunma Bakanı’nı da sürece dahil ettiğini bana bildirdi. Teşekkür ederim" dedi.