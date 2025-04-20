Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya’nın dün ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Sabah saat 10.00’dan itibaren Rusya’nın topçu ateşi ve kamikaze dron kullanımında artış gözlemlenmiştir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmesinin ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi’den yerel saatle 12.00 itibarıyla yeni bir rapor aldığını belirtti. Zelenskiy, "Ukrayna’nın, Rusya’nın eylemlerine simetrik bir yaklaşım benimsediğini açıklamasına rağmen, sabah saat 10.00’dan itibaren Rusya’nın topçu ateşi ve kamikaze dron kullanımında artış gözlemlenmiştir. Sadece pilot görüşlü (FPV) dron kullanımı Rus ordusu tarafından iki katına çıkmıştır" dedi. Ukrayna lideri bu sabah en aktif Rus operasyonlarının, Pokrovsk ve Siversk yönlerinde gerçekleştirildiğini ve Rusya’nın ağır silahlar kullanmaya devam ettiğini açıkladı.

"Durum, Rusya’nın savaşı gerçekten sonlandırmaya yönelik hiçbir niyeti olmadığını gösteriyor"

Rus kuvvetlerinin gece yarısından öğle saatlerine kadar 26 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "Paskalya Bayramı için ilan edilen tam ateşkese Rusya’nın her ihlalini belgeliyoruz ve gerekli bilgileri ortaklarımıza sağlama konusunda hazırlıklıyız. Pratikte, ya Putin, ordusu üzerinde tam kontrol sahibi değil ya da durum, Rusya’nın savaşı gerçekten sonlandırmaya yönelik hiçbir niyeti olmadığını, sadece olumlu bir PR kapağına ilgi duyduklarını gösteriyor. Neyse ki, en azından hava saldırısı sirenleri çalmadı" ifadelerini kullandı.

"Odaklanılması gereken şey, tam bir ateşkese bağlı kalması Moskova’ya baskı yapmaktır"

Zelenskiy Moskova’ya baskı çağrısında bulunarak, "Moskova’dan dini hizmet yayını yapmak yerine, odaklanılması gereken şey, gerçekten tam bir ateşkese bağlı kalması ve Paskalya’dan sonra en az 30 gün boyunca bunu sürdürmesi için Moskova’ya baskı yapmaktır. Böylece diplomasiye gerçek bir şans verilmiş olur. Gerçekleri paylaşan tüm medya, podcast yayıncıları, bloggerlar ve herkese teşekkür ederiz" dedi.