Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya pasaportu olduğu gerekçesiyle Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov’u Ukrayna vatandaşlığından çıkardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov’un Ukrayna vatandaşlığını iptal etti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Vatandaşlık İşleri Komisyonu’nun Odessa Belediye Başkanı Hennadiy Trukhanov’un Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasına karar verdiği ifade edildi. Kararın Ukrayna Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile uygulandığı aktarılan açıklamada, "SBU’nun tespitine göre Odessa Belediye Başkanı Gennady Trukhanov şu anda Rusya vatandaşıdır ve saldırgan ülkenin geçerli pasaportuna sahiptir. İlgili belgelerin kopyaları Ukrayna özel servislerinde bulunmaktadır. Mevcut verilere göre 15 Aralık 2015 tarihinde Ukrayna’ya yönelik saldırıların başlaması ve Kırım’ın yanı sıra Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bir kısmının geçici olarak işgal edilmesinin ardından Trukhanov, işgalci ülkenin yabancı pasaportunu aldı. 10 yıllık bir süre için verilmiş olan bu pasaport, şu anda geçerliliğini korumaktadır" denildi.

"Trukhanov hala saldırgan ülkenin vatandaşı olmaya devam ediyor"

Açıklamada, "Rusya pasaportuna gelince mevcut bilgilere göre Trukhanov’un temsilcileri 2017 yılında Rus makamlarına bir dilekçe vermiş ve bunun sonucunda Moskova bölgesindeki bir mahkeme pasaportunun geçerliliğini iptal etmiştir. Ancak ek açıklamalarda, bir kişinin böyle bir belgeden çıkarılmasının veya reddedilmesinin ’yasal olarak edindiği Rusya vatandaşlığından mahrum bırakılması anlamına gelmediği’ belirtilmiştir. Dolayısıyla Trukhanov hala saldırgan ülkenin vatandaşı olmaya devam ediyor. Ayrıca Rusya Federal Vergi Dairesi veri tabanında görüntülenen bir kimlik koduna da sahip" ifadelerine yer verildi.

Odessa’ya askeri yönetim atanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Malyuk, cephe hattı ve sınır bölgelerinde, ülkemizin güneyinde Rus ajan ağları ve iş birlikçileriyle mücadele konusunda bilgi verdi. Ayrıca bazı kişilerin Rus vatandaşlığına sahip olduğu da doğrulandı. Bu kişilerle ilgili gerekli kararlar hazırlandı. Kararnameyi imzaladım" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’nin Odessa’da Truhanov’un yerine askeri bir yönetim atayacağı öğrenildi.

"Rus pasaportum yok"

Trukhanov ise vatandaşlığının iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman Rus pasaportu almadım. Ben Ukrayna vatandaşıyım" ifadelerini kullandı. Trukhanov, mümkün olduğu sürece görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini ve konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Eski bir milletvekili olan Trukhanov, 2014’ten bu yana Odessa Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Trukhanov, siyasi kariyeri boyunca Rusya vatandaşlığına sahip olduğu iddialarını reddediyor.