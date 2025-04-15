Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Zelenskiy, "Putin, 35 gündür ABD’nin kapsamlı ateşkes önerisini görmezden geliyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Odesa kentinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Zelenskiy ve Rutte, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, görüşmenin ana konusunun başta Patriot olmak üzere hava savunma sistemleri ve silahlar olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Avrupa ve ABD ile yaptığımız hava savunma anlaşmalarının uygulanmasını bekliyoruz. Patriot sistemlerine ihtiyacımız var. Bu sistemleri satın almak için kaynak toplamaya ve gerekli finansman sağlamaya hazırız" dedi.

Bu sistemlerin birçok ülkede bulunduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Ukrayna’nın Rus balistik füzelerine karşı yeterli korumaya sahip olup olmayacağı, dünya liderlerinin vereceği karara bağlı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna’ya istikrarlı ve öngörülebilir bir şekilde destek sağlanmasının, Rusya’yı da diplomasiye yönelteceğini savundu. Görüşmenin önemli bir kısmının da ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere odaklandığını ifade eden Zelenskiy, "Putin, 35 gündür ABD’nin kapsamlı ateşkes önerisini görmezden geliyor. Rusya’nın son dönemde Kryvyi Rih, Sumy ve diğer şehirlere gerçekleştirdiği saldırılar, Rusya’nın savaşı sürdürmeye kararlı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

"Karadeniz’in güvenliği ve atılması gereken uygun adımlara ilişkin askeri bir toplantı olacak"

Gönüllüler koalisyonunun önemine de dikkat çeken Zelenskiy, "İngiltere, Fransa ve diğer NATO ülkeleri, şimdiden bir güvenlik yapısı oluşturmanın altyapısını hazırlıyor. Hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna, İngiltere, Fransa ve Türkiye’den yetkililerin bugün Türkiye’de Karadeniz’in güvenliğini görüşeceğini açıkladı. Zelenskiy, "Bu, her şeyden önce gönüllüler koalisyonu, Karadeniz’in güvenliği ve atılması gereken uygun adımlara ilişkin askeri bir toplantı olacak" dedi.

"Ukrayna’ya desteğimiz sarsılmaz"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya’nın sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınayarak Sumy ve Kryvyi Rih şehirlerindeki saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. Rutte, "NATO, Ukrayna’nın yanındadır. Siz de ben de en başından beri bunun böyle olduğunu biliyoruz. Son birkaç ayda NATO’nun desteğini sorgulayanlar oldu, doğrudur. Ama şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Desteğimiz sarsılmaz" dedi.

"Görüşmeler kolay geçmiyor"

Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya ile devam eden görüşmelere ilişkin konuştuklarını kaydeden Rutte, "Özellikle de korkunç şiddet eylemlerinin ardından görüşmeler kolay geçmiyor. Fakat hepimiz Başkan Trump’ın barış çabalarını destekliyoruz. Diğer müttefikler, Fransa ve İngiltere’nin öncelik ettiği girişimler de dahil olmak üzere, barış zamanı geldiğinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır, istekli ve yetkin" dedi.