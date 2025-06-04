Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 17 ilçenin zabıta müdürlükleri bir araya gelerek Kurban Bayramı’nda alınacak önlemleri detaylı bir şekilde ele aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ev sahipliğinde 17 ilçenin zabıta müdürlüklerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı boyunca kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemlerin detaylı şekilde ele alındığı toplantıda, kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması yönünde sıkı denetim planları oluşturuldu. Ayrıca, kurban atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi için belediyeler arası iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca ilçe zabıta müdürlüklerinin denetimleri eşgüdüm içerisinde yürütmesi, özellikle sahil bölgeleri ve kamusal alanlarda işgal ile seyyar satışlara karşı denetimlerin artırılması ve tarihi-turistik bölgelerde yetkisiz satışlara müsamaha gösterilmemesi konuları ele alındı. Vatandaşların bayram süresince şikâyetlerini kolayca iletebilmeleri adına Alo 153 hattı üzerinden gelen bildirimlerin ilgili ilçe belediyelerine hızlı ve etkin bir şekilde yönlendirilmesi için iletişim altyapısının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, kentte bayram süresince huzurlu bir ortam oluşturmak, zabıta hizmetlerinde koordinasyonu artırmak ve denetimlerin etkinliğini sağlamak amacıyla yürütülecek ortak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.