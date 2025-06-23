Manisa İl Birinciliğinde namağlup şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, 24-27 Haziran tarihlerinde İzmir’de yapılacak Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek. Mavi Beyazlılar şampiyona öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, 24-27 Haziran tarihlerinde İzmir’de yapılacak Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları öncesinde Futbol Şube Sorumluları Metin Keleş ve Uğur Cömert tarafından verilen moral yemeğinde buluştu. Mavi Beyazlılar düzenlenen organizasyonda, "Türkiye Şampiyonası’na hazırız" mesajı verdi. Organizasyona katılan Kulüp Başkanı Bülent Kanik yaptığı konuşmada, son iki yılın namağlup Manisa şampiyonu olan 2008 yaş grubu futbol takımıyla gurur duyduklarını söyledi. Gençlerin daha büyük başarıları elde edecek potansiyeli olduğunu sözlerine ekleyen Kanik, "Takımımıza başarılar diliyorum. Hedefimiz şampiyon olup tur atlamak. Sonuç ne olursa olsun biz gençlerimizle gurur duyuyor, onlara sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

Futbol Şube Sorumluları Metin Keleş ve Uğur Cömert de Türkiye Şampiyonası’nda turu geçebileceklerine inandıklarını kaydetti. Antrenör Birol Yiğit ise çalışarak, hak ederek bu seviyeye geldiklerini belirtti ve şampiyonada Manisa’ya yakışan mücadeleyi sahaya yansıtacaklarının sözünü verdi.

Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, İzmir’deki müsabakalarda; Muğla, Aydın, Denizli, Çanakkale ve Uşak temsilcileriyle karşı karşıya gelecek.