Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, İzmir’de düzenlenen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları’nda şampiyon olarak hem Manisa’ya büyük sevinç yaşattı hem de adını bir üst tura yazdırdı.

İzmir grup merkezinde yapılan 1. Kademe müsabakalarında Manisa’yı temsil eden Yunusemre Belediyespor, B Grubu’nda oynadığı iki karşılaşmayı da farklı skorlarla kazanarak finale yükseldi. Mavi-beyazlı ekip, Uşak Turan İdman Yurdu’nu 3-1, Çanakkale Arslancaspor’u ise 7-0’lık skorla mağlup etti.

Finalde A Grubu lideri Kuşadası Küçükadaspor ile karşılaşan Yunusemreli gençler, sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Goller Zeki Çelik ve Arda Eren Güneş’ten geldi.

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarıyı Manisa halkına armağan ettiklerini söyledi. Genç futbolcuların zorlu rakiplere karşı büyük özveriyle mücadele ettiğini vurgulayan Kanik, "Takımımız, daha önce Türkiye şampiyonluğu yaşamış güçlü bir rakibe karşı istekli ve arzulu oynayarak bu zaferi sonuna kadar hak etti. Bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a, Belediye Başkan Yardımcımız Hakan Gürtunca’ya ve finalde yanımızda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kanik ayrıca, kulübün diğer branşlarda da önemli başarılar elde ettiğine dikkat çekerek, "U17 futbol takımımızın şampiyonluğu dışında güreşte U10 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olduk ve 9 madalya kazandık. Halk oyunlarında Türkiye 2.’si olduk. Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası’nda 3 sporcumuz madalya kazandı. U13 futbol takımımız ise il ikinciliği elde etti. Bu başarılar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hedefimiz daha da ileriye gitmek" diye konuştu.