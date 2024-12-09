Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Ziraat Mühendisi Bedriye Pehlivan ve Yönetimi, Manisa 112 Çağrı Merkezinde Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, 112 Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler ve GAMER Müdürü Cüneyt Bingöl’ü ziyaret ederek hayat kurtarmakta çok büyük önem taşıyan Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla geçen yıl ortak projeye imza attıkları Manisa 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek çalışanların haftalarını kutladı.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ziyarette yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 2023 yılında tamamladığımız İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Manisa Valiliği koordinesinde, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve Yunusemre Muhtarlar Derneğimiz tarafından hayata geçirilen ’Hayat kurtarmakta biz de varız’ projesi kapsamında il genelinde muhtarlarımıza ve merkez ilçelerdeki azalara uygulamalı ilkyardım eğitimi verildi. Bu süreçte bizler acil sağlık hizmetlerinin önemini daha da kavradık. Onlar hayat kurtarıyor ve bunu yaparken bambaşka bir sorumluluk yükleniyorlar. Bu nedenle hepsi birer kahraman. Ne kadar teşekkür etsek az. İnsan yaşamının en kritik anında, her şartta büyük fedakarlıkla görevini yapan Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlu olsun." dedi.

Manisa 112 Çağrı Merkezi yöneticileri ve çalışanları da yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.