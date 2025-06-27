Yunusemre Belediyesi ile Manisa Yeşilay Danışmanlık Merkezi işbirliğinde, belediye personeline yönelik olarak düzenlenen bağımlılıkla mücadele seminerinde madde, tütün, alkol ve dijital bağımlılık konuları tüm yönleriyle ele alındı.

Yunusemre Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki toplantı salonunda gerçekleşen seminerde, bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları katılımcılarla paylaşıldı. Programa, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel de katıldı.

Seminerde sunum yapan Sosyal Hizmetler Uzmanı Merve Ayhan, tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekerek, "Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yüksek oranda nikotin içermesi nedeniyle bağımlılık yapma potansiyeli yüksektir. Her yıl dünyada 8 milyon kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor." dedi.

Ayhan, sigara, nargile ve pipo kullanımının zamanla psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturduğunu ifade ederken, tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu ve bunların ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı.

Teknoloji bağımlılığına da değinen Ayhan, dijital bağımlılığın da madde ve alkol bağımlılığıyla benzer bir döngüye sahip olduğuna dikkat çekti. Özellikle çocukların küçük yaşta ekranla tanışmasının uzun vadeli olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti.

Seminer sonunda katılımcılara broşürler dağıtılırken, bağımlılıkla mücadelede erken müdahale ve toplumsal farkındalığın önemi bir kez daha vurgulandı.