Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, katılımcı belediyecilik için Hamzalı ve Gölovası Mahalleleri’nde vatandaşların fikirlerini dinledi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediye hizmetlerinin sorunsuz, aksamadan gerçekleşmesi için yoğun çaba harcarken hemşehrileriyle de bir araya gelmeye özen gösteriyor.

Vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız sürdüren Başkan Altıok, bu kez Hamzalı ve Gölovası Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Hemşehrilerinin fikirlerini dinleyen, düşüncelerini paylaşan, belediye çalışmalarını değerlendiren Başkan Altıok, Yumurtalık Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla halkın güvenliği, sağlığı ve huzuru için çalıştığını kaydetti.

Gerek toplumun sesi olmak gerekse vatandaşlarla samimi bir iletişim kurmanın belediye hizmetlerinde sürdürülebilirliği de beraberinde getireceğini belirten Başkan Altıok, "Halkımızın düşüncelerini paylaşması katılımcı bir belediye yönetimi anlayışını da destekleyecektir. Birlikte çözüm üretme sürecine katkı sunması adına hemşehrilerimizle buluşmaları çok önemsiyoruz" dedi.

Yumurtalık’ta her alanda her zaman bir adım daha öne çıkmak üzere planlama yaptıklarını ifade eden Başkan Altıok, "Halkımızın yaşam kalitesini artırma hedefimizden sapmayacağız" diye konuştu.

Yumurtalık’ın artık dinamik bir yapıya sahip olduğunu, ilçenin ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerini kaydeden Başkan Altıok, her mahallede her vatandaşa dokunan hizmet üretmeyi esas aldıklarını, hemşehrileriyle buluşmalarının aksamadan süreceğini sözlerine ekledi.