26 Şubat Çarşamba günü itibariyle tavuk yumurtalarında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında kilogram başına 50 sent karşılığı TL'nin kesinti yapılacak.ANKARA (İGFA) - "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tavuk yumurtalarında DFİF kapsamında kilogram başına 50 sent karşılığı Türk Lirası kesinti yapılacak.

Karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Öte yandan Sofralık Yumurta İhracatına Uygulanacak Fon Kesintisine yönelik yazılı açıklama yapan Ticaret Bakanlığı da, et ve süt ürünlerine göre daha makul fiyatlı bir protein kaynağı olan yumurtanın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de temel besin kaynaklarından olduğunun altını çizdi.

Yumurta arzının çeşitli ekonomik, çevresel ve biyolojik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinin altı çizilen açıklamada, "Özellikle kuş gribi (avian influenza) salgını, yumurta üretiminde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle 2024 yılının son çeyreğinde görülmeye başlayan bölgesel kuş gribi salgını nedeniyle azalan üretim ve ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik talep artışı yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilemiştir. Gelecek dönemde de güçlü işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik olarak görev ve yetki alanlarında bulunan bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurulacaktır" denildi.