SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettiler" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın iyi mücadele ettiğini ama tur için gerekli sonucu alamadıklarını belirten Yıdırım, "Biz zorlu bir mücadeleden çıktık. Turu geçmeyi çok istedik. Çok da güzel mücadele etti takım. Maç 0-0 bitti ama sonuca bakıp aldanmamak lazım. Pozisyonlar bulduk. Daha maçın başında Emre’nin kaleciyle karşı karşıya kalecinin suratına vurdu top. Ondan sonra birkaç tane daha böyle Musaba’nın filan, olmadı. Bugün futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettiler" diye konuştu. Yıldırım taraftarlara da 90 dakika destekleri için teşekkür etti.

Oyuncularla ilgili değerlendirme yapan Yıldırım, "Musaba daha ilk maçını oynuyor bu sezonun. Onun temposu ve fizik kondisyonu yerine gelirse bu sene çok güzel işler yapacak. Hem Türkiye liginde hem de Avrupa’da. Holse sakatlıktan geri döndü. İkinci yarı girdi. Biraz tedirgin oynuyordu ama mücadele etti. Sonuçta takım olarak biz sahada elimizden gelen her şeyi yaptık. Sadece golü yapamadık. Yapamamamızın da tek sebebi maalesef Panathinaikos kapanan bir takım" şeklinde konuştu.

"İyi bir kanat oyuncusuyla anlaştık"

Bir kanat oyuncusu ve forvet transferi istediklerini belirten Yıldırım, "Dün Muja’yı kiralık verdik Belçika’ya. Onun yerine daha iyi bir kanat oyuncusuyla anlaştık. Kulübüyle pazarlık yapıyoruz. İnşallah bu hafta sonu. O da yabancı. Yabancı yabancı kanat oyuncusu. İyi de bir oyuncu. Samsunspor’a renk katacak bir oyuncu. Türkiye liglerine renk katacak bir oyuncu. İşte bir boşluk daha açabilirsek bilmiyorum bir forvet almak istiyoruz. Sonra da Eyüp Aydın’ı işte bekliyoruz Galatasaray’la anlaşıp gelsin. Öylece transferi kapayacağız gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.