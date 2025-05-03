Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 işçi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, Yüksekova’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisinde yer alan Gülkavak köyümevkiinde meydana gelmişti. Bölgede devam eden yol yapım çalışmalarında görevli işçileri taşıyan Ezber P. (38) yönetimindeki 30 AAD 036 plakalı minibüs, yoğun yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanarak yaklaşık 10 metrelik mesafeden dereye düşmüştü.

Kazada minibüste bulunan işçilerden Necdet Özşahin (47) ve Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinden sonra Nejdet Özşahin Esenyurt Mahallesi TOKİ evlerindeki mezarlıkta, Levent Safalı ise Yukarıölçek köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.