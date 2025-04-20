Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede ağaç budama işlemi yapılırken, aynı zamanda uygulamalı eğitim de verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, baharın gelmesiyle birlikte farklı bölgelerde ağaç budama çalışmalarını gerçekleştirirken, aynı zamanda uygulamalı eğitim de verdiler. Tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını sürdüreceklerini ve bu süreçte uygulamalı eğitimlere de devam edeceklerini belirttiler.