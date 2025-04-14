Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Dünya Parkinson Günü kapsamında program düzenlendi. Programda konuşan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Türkiye’de yaklaşık 150 bin ile 200 bin arası Parkinson hastası olduğunu söyledi.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa Başhekim Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, hastane yönetimi, nöroloji hekimleri, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları katıldı. Programda Parkinson hastalığının belirtileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler aktarıldı.

Programda konuşan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Parkinson hastalığının santral sinir sistemine bağlı dopaminarjik nöronların kaybıyla seyreden bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Hastalığın dünya üzerinde çok sayıda insanı etkinliğini belirten Doç. Dr. Pekel, "Ülkemizde de yaklaşık 150 bin ile 200 bin arası Parkinson hastası olduğu tahmin edilmektedir. Ellerde titreme, hareketlerin yavaşlaması, yürüyüş bozuklukları, denge bozuklukları, düşmelerle seyredebiliyor bu hastalık. Motor semptomlarla beraber; hastada uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete gibi semptomlar da görülebiliyor" dedi.

Birçok tedavi seçeneği mevcut

Kronik ve ilerleyici bir hastalık olmasına rağmen hastaların bu konuda çaresiz olmadığını dile getiren Doç. Dr. Pekel, "Çünkü Parkinson hastalığıyla ilgili elimizde çok fazla tedavi seçeneği mevcuttur. İlaç tedavilerine ek olarak beyin pili ameliyatı, iğne tedavisi, halk arasındaki adıyla bağırsak pili ameliyatı gibi ileri evre tedavileri de hastalara sunulmaktadır" şeklinde konuştu.

Beyin pili ameliyatları başarıyla uygulanıyor

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılından bu yana Derin Beyin Stimilasyonu ameliyatının (Beyin pili) uygulandığını ve aktif olarak davranış bozukluğu hastalarının değerlendirildiğinin bilgisini veren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Yıldız ise, "Bunun dışında ileri evre tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalar polikliniğimize müracaat ederek ya da merkezimizin mail adresine mail atarak bizlere başvurabilirler" ifadelerini kullandı.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Sinay Önen ise hastalığa bağlı ortaya çıkabilecek ruhsal belirtiler hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı.