Yozgat’ta uzun süredir devam eden sıcak hava yerini bu sabah yoğun kar yağışı ve fırtınaya bırakırken, çiftçileri don endişesi sardı.

Mart ayı ile birlikte hava sıcaklıklarının arttığı Yozgat’ta hem çiftçiler hem de vatandaşlar yağmur ve kar yağışını bekliyordu. Kurak geçen dönemin ardından bugün sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yozgatlı çiftçilerin uzun zamandır beklediği kar yağışı ile birlikte fırtına etkili olurken, tarlalarına gübre atan çiftçileri don endişesi sardı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat’ta don riski bulunduğunu belirterek, baharın kurak geçtiğini, tarlalara gübreleri attıklarını ancak halen erimediğini vurguladı. Açıkgöz, tarlalara attıkları gübrelerin erimesini beklerken aşırı bir soğuk ve tipi geldiğini belirterek, "Dona çekerse şu anda meyveler zaten sıkıntıya düştü ama buğday ve hububatta bunu yaşamayız. Ama bu büyük dona çeker, sıfırın altında 5’lere kadar hava sıcaklığı düşerse sıkıntı yaşarız. Attığımız gübreler sıkıntıya düşer. İnşallah koktuğumuz başımıza gelmeden bu sıkıntıyı atlatırız. Yağış ihtiyaçtır, bu devam eder ve hava yumuşarsa baharımız iyi olacak" dedi.

Kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Öte yandan, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah işlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yollarda zor anlar yaşadılar.