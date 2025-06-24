Karaman’da jandarma tarafından yorgun ve bitkin halde bulunan pelikan yapılan tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekibi tarafından merkeze bağlı Kızık köyünde aşırı sıcak ve yorgunluktan bitkin düştüğü tahmin edilen pelikan bulunarak koruma altına alındı. Tedavi edilmek üzere Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen pelikan, burada veteriner hekim tarafından yapılan tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanları korumaya yönelik faaliyetlerin sürdürülebilir bir doğal yaşam için kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.