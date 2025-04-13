Aydın’ın Efeler ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü, iddiaya göre motosikletini olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.’ya ait 09 AOS 234 motosiklet, iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, 35 U 6493 plakalı ticari araca çarparak zarar verdi. Düşerek başını yere çarpan yaya da yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının iddialarına göre kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, motosikletini yerden kaldırdıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, motosikletin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri ise motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.