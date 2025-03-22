Kocaeli’de ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla Körfez’de yapılan tretuvar ile asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri, muhtarların "Muhtar Aktif Sistemi" üzerinden gönderdiği, vatandaşların ise 153 Çağrı Merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve talepleri hızlı şekilde değerlendirilerek, çözüm odaklı çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde tretuvar ve asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemelerle yayaların daha güvenli şekilde yürüyebileceği kaldırımlar ve düzgün asfalt yollar yapıldı. Bu sayede bölge halkının ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirildi. İzmit ilçesi Doğu Kışla Pazar yeri girişinde bulunan ve güvenlik açısından tehlike arz eden vidalar, ekipler tarafından kesilerek muhtemel kazaların önüne geçildi. Yoğunluğun olduğu pazar bölgesinde vatandaşların alışveriş yaparken daha güvenli bir ortamda bulunmaları sağlandı.

İzmit Yassıbağ Mahallesi’nde ise yeni durak cebi yapılarak yolcuların hizmetine sunuldu. Bu düzenlemeyle yolcuların daha düzenli ve güvenli şekilde iniş-biniş yapabilmesi sağlandı. Trafikteki akış rahatlatılırken, toplu taşıma kullanımı da daha verimli hale geldi.