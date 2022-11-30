Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem T. idaresindeki 06 BGY 043 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Ekrem T. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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