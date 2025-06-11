Aksaray’da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünün bagajında 87 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana kara yolu Taşpınar mevkiinde Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte yolcu otobüslerine yönelik denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir yolcu yolcu otobüsünü durdurdu. Tüm yolcuların Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildiği denetimde jandarma ekipleri otobüsün bagajında da arama yaptı. Yapılan aramada bagajdan 87 bin adet dolu makaron çıkarken, sigaraların otobüste yolcu olarak bulunan M.E. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yolcu gözaltına alınırken sigaralara da el konuldu.