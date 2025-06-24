Antalya’nın Manavgat ilçesinde, çiçeklerin sulanmasında kullanan suyun yola taşması nedeniyle kayganlaşan zeminde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi Yapay Şelale önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan Ramazan A. idaresindeki 07 BOY 125 plakalı motosiklet, Yapay Şelaledeki çiçeklerin sulanması esnasında yola taşan su nedeniyle kontrolden çıkıp kayarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.