Adana’da aynı gün 2 kadın semt pazarında alışveriş yapan 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Telefonu çalan kadınlardan birinin kılıftaki 200 doları alıp, çaldığı telefonu sahibine geri vermesi dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz ay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. (42), alışveriş yapan E.K.’nin çantasındaki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Aynı gün bu kez Barbaros Mahallesi’nde M.A. (34), İ.E.’nin cebindeki cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalıp bölgeden uzaklaştı. İ.E., telefonunun çalındığını fark edince bir iş yerine gidip polisi aramaları için yardım istedi. Bunu fark eden kadın hırsız, kılıfdaki 200 doları alıp İ.E.’nin yanı gelerek bulmuş gibi yaparak verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İki hırsızlık olayının da bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada kamera kayıtlarında şüpheli kadınlar M.A. ve E.Ç.’nin saklandığı adresler belirlendi. Operasyonla yakalanan kadınların emniyetteki ifadelerinde, "Pazara alışveriş için gittik. Hırsızlık yapmadık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.