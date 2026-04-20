Aydın Efeler ilçesi Yılmazköy Keçideresi sakinleri telefon hatlarının çekmemesi ile mağduriyet yaşıyor.

Yılmazköy Mahallesi Keçideresi mevkiinde yaşayan vatandaşlar çekmeyen cep telefonları dolayısı ile günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmesinden dert yanıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar herhangi bir acil durumda haberleşemediklerini, akraba eş dostla iletişim kuramadıklarını ifade ederek, yetkililerin bu konuya çözüm bulmasını istediler.

Mahalle sakinlerinden Emre Akar, 'Bölgemizde cep telefonu çekmediği için mağduriyet yaşıyoruz. Sorunumuzu daha önce dile getirmemize rağmen bir sonuca ulaşamadık. Geçen sene yaşanan orman yangınında çok zorluk çektik, yetkililere ulaşamadık, yangından evlerimizi zar zor kurtardık. Bunun gibi acil durumlarda arabaya binip telefonun çektiği bir bölgeye gitmek zorunda kalıyoruz. Telefonlar çekmediği için bizimle görüşmek isteyenler ulaşamadığı gibi resmi kurumlardan gelen ilgili mesajlar da zamanında gelmiyor. Buraya kurulacak herhangi bir istasyon ile bu sorun ortadan kalkacak. Yetkililerin bir önce bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz' diye konuştu.