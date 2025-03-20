Yıldırım Belediyesi, dünya tarihinin seyrini değiştiren ve Türk askerinin yedi düvele karşı savaşarak elde ettiği 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde özel bir etkinliğe imza attı.

Yıldırım Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünde ’Zafer Tarihine Yön Veren Kahramanlar’ temalı Çanakkale Platosu kurdu. 18-19 Mart tarihlerinde Barış Manço Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlik ile plato içindeki cepheler arasında dolaşan her yaş grubundan vatandaş geçmişe yolculuk yaptı. Gerçekleştirilen tiyatro oyununda özellikle Mehmetçiğin düşmanla girdiği çatışma sahnelerini izleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Çanakkale Savaşı’nın sadece tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık savaşı olmadığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çanakkale aynı zamanda aradan geçen 110 yıla rağmen sırrı tam olarak çözülemeyen bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale’de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında bize ilham kaynağı olacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa giren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.