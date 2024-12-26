Yeşim Kreşi mezunu ve ödüllü tiyatro yönetmeni Lerzan Pamir, Yeşim Grup’un “Birlikte Başarırız” temalı “Biz Bize Söyleşiler” programında katılımcılarla buluştu. Çocukluk yıllarını geçirdiği Yeşim kreşinin hayatına kattığı değerleri ve tiyatro dünyasındaki başarı hikâyesini paylaşan Lerzan Pamir, ekip çalışmasının önemine dair ilham verici deneyimlerini Yeşim Grup çalışanlarına aktardı.

Yeşim Grup, belirli aralıklarla organize ettiği “Biz Bize Söyleşiler” programının bir yenisini, bu kez Aralık ayı boyunca odağına aldığı “Birlikte Başarırız” değeri kapsamında gerçekleştirdi. Büyük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin bu ayki konuğu, Yeşim Grup bünyesinde aralıksız olarak 36 yıldır çalışanlarının çocuklarına hizmet veren Yeşim kreşinde eğitim alarak hayata ilk adımlarını atan başarılı tiyatro yönetmeni Lerzan Pamir oldu. Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur’un moderatörlüğünde yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide Pamir, sıcak ve samimi bir atmosferde hem mesleki hem de kişisel yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.

Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak sahnelenen, yönetmenliğini Lerzan Pamir’in yaptığı 1923 müzikali, 25. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel ödülüne, İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En İyi Prodüksiyonu ödülüne ve direkler arası Tiyatro Ödülleri’nde "100. Yıl Özel ödülüne layık görüldü. “Harika Şeyler Listesi”, “Düğümlere Üfleyen Kadınlar” gibi önemli tiyatro oyunlarının yönetmenliğini de üstlenen Pamir, “Yoldan Çıkan Oyun ile Afife Jale Ödülleri’nde “En İyi Komedi” dalında “Haldun Dormen Özel ödülünü ve “Seni Seviyorum Mükemmelsin, Şimdi Değiş” oyunu ile Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde de “En İyi Müzikal ödülünü kazandı. Tiyatroya küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu belirten Pamir, Yeşim kreşindeki hatırlarını da Yeşimlilerle paylaştı. Pamir, “Üniversiteye kadar ilkokul, ortaokul ve lise her birinin sene sonu gösterisinde yer aldım. Ama favorim, Yeşim kreşindeyken Barış Manço kılığına girmekti. Sanırım ilk sahneye çıkışımdı.” diye konuştu.

Çalışan bir annenin kızı olarak Yeşim kreşinin kadın istihdamı konusunda çok önemli bir yerinin olduğuna da vurgu yapan Pamir, “Benim için Yeşim kreşinin en etkileyici yanı, istihdama katkısı. Ben kreşe gitmiyor olsaydım, annem işe başlayabilir miydi bilmiyorum. Bizim çocukluğumuz, annemin okul öncesi eğitime dair bizlere yeterince vakit ayıramama endişesiyle geçti. Dolayısıyla kadın istihdamının önemine burada dikkat çekmek istiyorum. Ben bugün dönüp baktığımda çalışan bir annenin kızı olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

Tiyatro sahnesinin bir ekip işi olduğunun altını çizerek ekip ruhunun ve dayanışmanın başarıyı nasıl şekillendirdiğine de değinen Pamir, “Tiyatro, bireysel çabalar kadar ekip uyumunun ve dayanışmanın da önem taşıdığı bir sanat dalı. Bugün burada ‘Birlikte Başarırız’ değerinin ne kadar anlamlı olduğunu, sahne arkasındaki ekip ruhuyla anlatmaktan büyük mutluluk duyuyorum. ” ifadelerini kullandı.

Yeşim Kreşi, kurulduğu günden bu yana 6 bine yakın çocuğun güvenle ilk adımlarını atmasına imkan sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmeye de devam ediyor.