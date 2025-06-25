Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen yangında zarar gören tarım alanlarıyla ilgili olarak, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının ardından bölgeye intikal eden teknik personeller, yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak ürün kayıpları ve araziye verilen zararı belirlemek üzere yerinde gözlem ve değerlendirme yaptı.

Yapılan incelemelerde yangından etkilenen zeytinlikler ve diğer tarımsal üretim sahalarında meydana gelen zararlar kayıt altına alınırken, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili kurumlara rapor sunulacağı belirtildi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yangınların tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve kuraklık zamanlarında vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yangında zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten yetkililer, gerekli destek süreçlerinin ivedilikle başlatılacağını ifade etti.