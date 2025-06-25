Çarşamba Pazarı’nın kumaş esnafı ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Kumaş pazarının taşınması konusunu pazar esnafımız ile konuştuk, istişare ettik. Geldiğimiz noktada Pazar yerinin taşınması konusunda esnafımızın desteğini aldık" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sakarya Seyyar Giyim Eşyası Satıcıları Odası Başkanı Yekta Tepe ve Çarşamba Pazarı’nın kumaş esnafı ile bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmanın ardından açıklamada bulunan Başkan Şenol Dinç, "Çarşamba Pazarı bölgenin ve şehrimizin en gözde pazarlarından. Vatandaşlarımız için Çarşamba pazarının önemini biliyoruz ve çalışmalarımız, adımlarımız bu pazarın korunması için. Çarşamba Pazarımızın kumaş kısmında binlerce vatandaşımızın otopark alanı olarak kullandığı yerde mülk sahipleri inşaat çalışmasına başladı. Gelinen noktada Çarşamba günleri hem pazar esnafı hem de pazara gelen vatandaşlarımız araçlarını park edecek yer bulamıyor. Bununla birlikte o bölgede ciddi trafik sıkıntısı başladı. Aynı zamanda ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlar için cadde ve sokaklar ciddi sorun oluşturuyor" diye konuştu.

Başkan Dinç, "Kumaş pazarının taşınması konusunu pazar esnafımız ile konuştuk, istişare ettik. Geldiğimiz noktada Pazar yerinin taşınması konusunda esnafımızın desteğini aldık. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın en rahat şekilde pazar yerine ulaşımı konusu olacak. Aynı zamanda esnafımız içinde pazar yerinin fiziki şartlarını en üst standartlarda hazırlayacağız. Bu kapsamda gelişecek gelişmeleri hemşehrilerimiz ve esnafımız ile hep birlikte beraberlik ve dayanışma içerisinde çözeceğiz" şeklinde konuştu.