Yeşilyurt Belediyesi, Şahnahan Mahallesi’nde yol güvenliğini sağlamak ve toprak kaymalarını önlemek amacıyla taş duvar çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediyesi, Şahnahan Mahallesi’nde yol güvenliğini artırmak ve toprak kaymalarını önlemek amacıyla taş duvar çalışmalarına hız verdi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı bölgelerinde sürdürdüğü altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına Şahnahan Mahallesi’nde devam ediyor. Yol kenarlarında başlatılan taş duvar çalışmalarıyla hem sürücü ve yayaların güvenliği sağlanıyor hem de toprak kaymalarına karşı önlem alınıyor. Eğimli arazilerde estetik görünümü de dikkate alan ekipler, bölgede güvenli ulaşımı öncelikli hedef haline getirdi.

Geride kalan bir yılda 14 bin 726 metreküp taş duvar inşa eden ekipler, Şahnahan’daki çalışmaları da kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, ilçenin farklı noktalarında yol güvenliğini tehdit eden alanlarda bu tür uygulamaların süreceğini belirtti.

Şahnahan Mahalle Muhtarı Müslüm Gündüz, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İlhan Başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte mahallemizde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yolumuzun güvenliğini artırmak için yapılan taş duvar çalışmaları için tüm ekiplere teşekkür ederim" dedi.

Mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerin bölgeye değer kattığını ifade ederek, Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.