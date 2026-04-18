DÜZCE(İHA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde üreticilerle buluşan yetkililer, tarımsal destekler, kahverengi kokarca ile mücadele ve hayvancılığa yönelik projeler hakkında bilgi vererek çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyü'nde düzenlenen toplantıda üreticilerle bir araya gelinerek tarım ve hayvancılık alanındaki güncel gelişmeler ele alındı. Gerçekleştirilen buluşmada, tarımsal desteklemeler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşılırken, özellikle son dönemde üreticilerin karşı karşıya kaldığı kahverengi kokarca zararlısına karşı uygulanabilecek mücadele yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı. Yetkililer, zararlıyla etkin mücadelenin hem bitkisel üretim hem de verimlilik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında sağlanan imkânlar ve hayvancılığa yönelik destekler hakkında da üreticilere güncel bilgiler verildi. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla sunulan teşviklerin önemine vurgu yapıldı.

Buluşmada üreticilerin görüş, talep ve önerileri de dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.