Hakkari-Van kara yolunda heyelan nedeniyle yolda kalan nişan konvoyu, bekleyişi halay çekerek renklendirdi.

Van'da düzenlenecek bir nişan merasimine gitmek üzere Hakkari'den yola çıkan bir aile, Akçalı köyü yakınlarındaki kara yolunun heyelan nedeniyle trafiğe kapanması üzerine yolda beklemek zorunda kaldı. Uzun süre yolun açılmasını bekleyen araç konvoyundaki kadınlar ise moral bozmamak için halay çekerek zaman geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan anlar, hem konvoyda bekleyenler hem de bölgeden geçen diğer vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yaşanan eğlenceli anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede beğeni topladı.