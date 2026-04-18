KIRŞEHİR(İHA)- Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezi ile Mucur ilçesinde, DEAŞ ile bağlantılı ve ilişkili oldukları değerlendirilen 7 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgüt dokümanları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.