Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki Yeşilevler Sitesinin olduğu bölgede devam eden ‘31. Bölge Rezerv Alan’ inşaat alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilevler Deprem Konutlarının bölgeye farklı bir değer katacağına işaret ederken, Yeşiltepe’nin bu ve benzeri yeni yatırımlarla Malatya’nın yeni yaşam merkezleri arasında yerini alacağına vurgu yaptı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra yıkılmasına karar verilen Yeşiltepe’de ki 15’er kat üzerinden kurulu 540 dairenin bulunduğu Yeşilevler Sitesi, 15 Eylül 2023 tarihinde yıkılmıştı. ‘31. Bölge Rezerv Alanı’ olarak ilan edildikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından temeli atılan ve toplam 750 konutun yer aldığı 51 blokun kaba inşaatı tamamlanırken, binaların hak sahiplerine yaz ayına doğru teslim edilmesi hedefleniyor.

Yeşilyurt’un dört bir tarafındaki rezerv alanlar ile (TOKİ) yatırımlarını yakından takip ederek, yüklenici firma yetkilileriyle sürekli irtibat halinde olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilevler Sitesinin olduğu alana afetlere karşı dirençli konutların yanı sıra 7’den 70’e hitap eden sosyal yaşam alanlarıyla birlikte hem ilçeye hem de bölgeye değer katacak yeni bir yaşam alanı inşa edildiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinden sonra ‘asrın felaketinin’, ‘asrın seferberliğine’ dönüştüğünü ifade eden Başkan Geçit, "Yaşadığımız ağır deprem felaketlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan inşa, ihya ve imar süreci ilçemizde de hızla devam etmektedir. Şehrimizin ve ilçemizin dört bir tarafında konutlarımız hızla yükseliyor, biten konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Yeşiltepe’deki Yeşilevler Sitemizdeki konutlarımızda aldıkları ağır hasarlar neticesinde 15 Eylül 2023 tarihinde yıkılmıştı. Burada dünyada ilk defa canlı yayında 15’er kattan oluşan 9 bina aynı anda yıkımı gerçekleşmişti. Binaların yıkılmasından sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından çok hızlı bir şekilde ihale yapılırken, 2024’ün Temmuz ayında 115 dönümlük alanda konutların temelleri atıldı. 2025’in Mart Ayı itibariyle 750 konutun yer aldığı 51 blokla birlikte sosyal yaşam alanlarının da yer aldığı inşaat alanında çalışmalar %70 seviyesine ulaşmış durumda. Bu kadar kısa bir sürede bu seviyeye ulaşmak büyük bir başarıdır. Yüklenici firma yetkilileri belirtilen tarihten önce konutlardan bazılarının hak sahiplerine teslim edilecek seviyeye geleceğini bizimle paylaştılar, bu güzel bir gelişme. Yeşilevler konutlarının olduğu alanımız binalarımızın yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla göz dolduracaktır. Yeşiltepe, bu ve benzeri diğer tüm yatırımlarla birlikte hak ettiği değeri görecek olup, Malatya’nın yeni yaşam merkezine dönüşecektir." şeklinde konuştu.

Başkan Geçit, Malatya’yı ayağa kaldırmak için başlatılan topyekün seferberliğin hızla devam ettiğini dikkat çekerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere Valilik, Milletvekilleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, kamu ve kurum müdürlükleriyle uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışarak, Yeşilyurt’un tüm kadim değerleri ve sosyal zenginlikleriyle birlikte daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için kararlı adımlar attıklarını sözlerine ekledi.

2026 yılının ortalarına doğru şu anda inşaatları devam eden tüm konutlar ile işyerlerinin vatandaşlara teslim edileceğini belirten Başkan Geçit, "Deprem bölgelerini ayağa kaldırmak sadece inşaatlarla sınırlı değildir, bizler bir yandan rezerv alanlar ve deprem konutlarının tüm süreçlerini yakından takip edip belediyemizin imkanlarını seferber ederken diğer taraftan sanatsal, kültürel, sportif ve kültürel faaliyetlerle her alanda kalkınmaya, her alanda değişime, her alanda dönüşüme odaklandık. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, sahada inanılmaz bir çalışma, gayret ve fedakarlık var, bizler bunu yakından görüyoruz" diye konuştu.