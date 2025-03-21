Yeşilay Derneği Mersin Şube Başkanlığı görevine İş İnsanı Kemalettin Erdoğan atandı.

Kemalettin Erdoğan Başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu ;

Ahmet Ali Gümüş , Aynur Ata , İbrahim Yılmaz , Gülnur Doğmuş Ünal , Ali NephanoğluAli Kiper , Murat Suphi Yonuk , Ecem Sevik , İsmet Sihir , Hüdaverdi Arslan , Hazal Serdar , Gamze Erkal , Aysel Çiftçi , Hasan Filik , Ramazan Kahraman

YEŞİLAY

Yeşilay, işgal güçlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla, Sultan Vahdeddin'in izniyle ve Şeyhülislam İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kuruluşunu anmak için 1-7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır.

"Hilal-i Ahdar" ismi 1929 yılında "Yeşil Hilal" olmuş; 1936’da ise Yeşilay olarak değiştirilmiştir. 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü" verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.