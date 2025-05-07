Enerjisa Enerji ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) öncülüğünde SENTRUM Projesi’nin Uygulama Merkezi açılışı İzmir’in tarihi Birgi köyünde yapıldı. Açılış töreninde konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, "Enerjisa Enerji olarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ederken, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarımızla tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Sabancı Üniversitesi, HiltonSA Otelleri ve Sabancı Vakfı’nın destekçi; Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi’nin ise yerel ortak olarak yer aldığı SENTRUM Projesi kapsamında Birgi’de başlatılan sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında SENTRUM Uygulama Merkezi’nin açılışı yapıldı. Törende, projenin sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri değerlendirilirken, bugüne dek yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı. SENTRUM Projesi ile İzmir’in tarihi Birgi köyünde yerel kalkınma desteklenirken, destinasyonun sürdürülebilir dönüşümünün sağlanması için yürütülen tüm çalışmaların merkez üssü ise köyde yeni açılan Uygulama Merkezi olacak. Burada koordine edilecek çalışmalar, enerji verimliliğinden kadınlar ve gençlerin güçlenmesine, kültürel mirasın korunmasından iklim değişikliği ile ilgili farkındalığın geliştirilmesine kadar pek çok alanda fark meydana getirerek, Birgi’nin dönüşümüne öncülük edecek.

Murat Pınar: "İlham veren başarı hikayeleri yazmayı sürdüreceğiz"

Uygulama Merkezi açılış töreninde konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, "Enerjisa Enerji olarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ederken, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarımızla tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. SENTRUM Projemiz ile daha önce Ayvalık Küçükköy’de yazdığımız başarı hikayesini, İzmir’in tarihi Birgi köyünde de tekrarlayarak başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Uygulama Merkezi’mizle de faaliyetlerimize hız verecek, çalışmalarımızı daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Birgi’yi turizmin dört mevsime yayıldığı, sürdürülebilir ‘yeşil destinasyon’ haline getirirken, aynı zamanda bu alanda tüm dünyaya ilham veren başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Monica Merino: "Sürdürülebilirliği ve toplum refahını merkeze koyan bir turizm yaklaşımını savunuyoruz"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Birgi Uygulama Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "UNDP olarak turizm alanında yeni bir yaklaşımı savunuyoruz; sürdürülebilirliği ve toplum refahını merkeze koyan bir yaklaşım. SENTRUM Projesi bu vizyonu somutlaştırıyor, yerel topluluklar için sürdürülebilir ve yaşanabilir destinasyonlar inşa etmeyi amaçlıyor. Bugün açılan yeni merkez, toplum eğitimleri, atölyeler, aile dostu ziyaretçi hizmetleri ve sürdürülebilirlik girişimlerine ev sahipliği yapacak. Birgi, sürdürülebilirlik ilkelerinin yerel turizmin gelişimine nasıl entegre edilebileceğini göstererek, tanınmış bir yeşil destinasyon olma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor."

Dr. Elif Balcı Fisunoğlu: "SENTRUM Projesi, sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzu sahaya taşıyan öncü bir modeldir"

Tören için bir video mesaj gönderen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu ise "SENTRUM Projesi, sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzu sahaya taşıyan öncü bir modeldir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz SENTRUM Birgi Ofisi, bu vizyonun yereldeki uygulama merkezidir. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yerel işletmeler için önemli bir buluşma noktası olan bu ofis, farkındalık, eğitim ve katılımcılıkla sürdürülebilir turizmi sahada güçlendirecektir. GSTC ile imzaladığımız ulusal program çerçevesinde, Türkiye sürdürülebilir turizmde küresel standartlara yön veren ülkeler arasında lider konumdadır. SENTRUM ise bu dönüşümün yerel ölçekteki en güçlü yansımalarından biri olacaktır." dedi.

Küçükköy’den Birgi’ye uzanan turizmde dönüşüm yolculuğu

SENTRUM Projesi, ilk olarak Balıkesir’in Küçükköy Mahallesi’nde uygulanmaya başladı. Bu kapsamda kamu binalarında enerji etütleri yapıldı, güneş enerjisi sistemleri kuruldu. Necmi Komili İlk ve Ortaokulu, Türkiye’nin ilk "Net Sıfır Enerjili Okulu" olarak projede hem öncü hem de örnek model oldu. Projenin ikinci uygulama noktası ise İzmir’in tarihi Birgi köyü oldu. Burada hem enerji verimliliğine dayalı altyapı çalışmaları hem de sürdürülebilir turizme yönelik kültürel ve üretim temelli faaliyetler hayata geçirildi. Proje kapsamında kadınlara yönelik, doğadan ilham alan kumaş boyama tekniklerinin uygulandığı Eko Print atölyeleri ile Şerife Aksoy’un rehberliğinde yürütülen gastronomi atölyeleri gibi el üretimi ve keşfedicilik temelli çalışmalar yapıldı. Yerel işletmelere ise sürdürülebilirlik, GSTC kriterleri ve afet farkındalığı konularında kapasite geliştirme eğitimleri verildi.

Yerelden küresele sürdürülebilirlik hikayesi

Birgi Uygulama Merkezi’nin açılışıyla bir adım daha ileriye taşınan SENTRUM projesi ile sadece sürdürülebilir turizm değil, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi sosyal dönüşüm hedeflerine de katkı sağlanıyor. Kadınların karar alma ve uygulama süreçlerine aktif katılımı desteklenirken, sürdürülebilirlik odaklı turizm yaklaşımıyla bölgedeki ziyaretçi akışının yıl geneline dengeli biçimde yayılması hedefleniyor. Birgi’nin sürdürülebilir bir turizm destinasyonuna dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olan SENTRUM Uygulama Merkezi, önümüzdeki dönemde artan iş birlikleri ve etkileşimle yerel kalkınmayı desteklemeye devam edecek.

SENTRUM Birgi Uygulama Merkezi’nin açılış törenine Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener ile çok sayıda Birgili katıldı.